موعد مباراة بايرن ليفركوزن وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي باير ليفركوزن الألماني مع نظيره رويال سان جيلواز البلجيكي، على ملعب "جوزيف ماريان"، في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة سان جيلواز وباير ليفركوزن في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، فيما تذاع عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، التى تبث اللقاء عبر قناة beIN Sports 3 HD

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وتعادل فريق ليفركوزن في لقاء الذهاب على ملعبه مع سان جيلواز بنتيجة هدف لكلا منهما، فيما يحتاج باير ليفركوزن إلى تحقيق الفوز من أجل حسم تأهله رسميا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

كما يدخل سان جيلواز اللقاء متسلحا بعامل الأرض والجمهور من أجل التأهل لدور نصف نهائي البطولة.

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