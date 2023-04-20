الليلة .. طرابزون سبور يواجه سيفاس سبور في غياب تريزيجيه

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور ضيفا على نظيره سيفاس سبور مساء اليوم الخميس على ملعب ياني سيفاس 4 أيلول ضمن منافسات الجولة 30 من عمر بطولة الدورى التركى .

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ويغيب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه والمحترف بصفوف طرابزون سبور عن مواجهة فريقه اليوم أمام سيفاس سبور بسبب استبعاده من قائمة اللقاء رغم مشاركته في المباراة الماضية أمام بشكتاش .

موعد مباراة طرابزون سبور و سيفاس في الدوري التركي

وتنطلق مباراة طرابزون سبور و سيفاس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل طرابزون المركز السادس بجدول ترتيب الدورى التركى الممتاز برصيد 45 نقطة ، بينما يتواجد سيفاس في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

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