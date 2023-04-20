الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى نظيره الرجاء المغربي، مساء السبت المقبل، في مباراة الذهاب التى تجمع الفريقين بالقاهرة في ربع نهائي دوري الأبطال.

وتقرر ان تقام مباراة العودة بين الأهلى و الرجاء المغربي على ملعب الأخير فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، على ان يلتقى الفائز من المباراة مع الفائز من لقاء الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى فى نصف النهائي.

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وتذاع مباراة الأهلى والرجاء المغربي في ذهاب

الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت المقبل، على شبكة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، تحت القيادة التحكيمية السودانية للحكم محمد إسماعيل.

وحقق الاهلي الفوز على سموحة في الدوري المصري، بالجولة الـ 26 على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة هدفين دون رد.

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