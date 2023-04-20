مواجهة حاسمة بين سيدات الاهلي والزمالك في نهائي دوري الطائرة .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مواجهة هامة اليوم الخميس حينما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين في ثالث لقاءات نهائي بطولة الدوري.

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تنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء وتقام على صالة 6 أكتوبر، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها والتتويج باللقب.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد تغلب على الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 3-2، ليتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة على لقب البطولة، بعد أن حقق الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 3-1.

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