شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 21 مباراة جمعت حسام حسن أمام الإسماعيلى قبل موقعة برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المصرى البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس فريق الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تعادل المصرى مع المقاولون سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى فوزا مهما على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

وطالب حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، اللاعبين بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسى للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق فى مركز متقدم بالدورى.

والتقى حسام حسن مع الإسماعيلى فى 21 مباراة قبل لقاء الليلة وذلك أثناء قيادته لخمسة فرق وهى المصرى، المصرية للاتصالات، الزمالك، الاتحاد السكندرى، وسموحة.

ونجح العميد فى تحقيق 6 انتصارات بينما خسر 7 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وشهدت المباراة الأولى بين حسام حسن والإسماعيلى فوز الدراويش بهدفين دون رد فى موسم 2007 - 2008 مع المصرى البورسعيدى.

فيما جاءت المواجهة الأخيرة فى الجولة التاسعة من الدورى هذا الموسم، ونجح الفريق البورسعيدي في الفوز (1-0).

بينما كانت أكبر النتائج في مباريات العميد أمام الدراويش، في الموسم الماضي عندما قاد المصري للفوز على الإسماعيلي (4-1).

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.