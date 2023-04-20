موعد مباراة الأهلى والزمالك فى فاصلة تحديد بطل دورى الطائرة للسيدات

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022 / 2023.





تقام مباراة الأهلى والزمالك فى فاصلة تحديد دورى سيدات الطائرة فى تمام الحادية عشر مساء، على صالة أكتوبر الدولية "زويل".

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تأتى هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائى من البلاى أوف لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضى 2022 / 2023، ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بنتيجة 3 / 1.

ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراتين بنظام البلاى أوف حيث أقيمت المباراة الأولى الثلاثاء والثانية الأربعاء.

وقد تأهل الأهلى إلى الدور النهائى عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادى دجلة، وسيلتقى فريقا سبورتنج ووادى دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.