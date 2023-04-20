المصرى يخشى انتفاضة الإسماعيلى اليوم فى "ديربى القناة"

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القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المصرى البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تعادل المصرى مع المقاولون سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى فوزا مهما على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

وطالب حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، اللاعبين بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق في مركز متقدم بالدوري.

وشدد حسام حسن على أن مواجهة الإسماعيلي المرتقبة لن تكون سهلة، خاصة أن الفريق الأصفر استعاد الثقة تحت قيادة حمزة الجمل، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الهروب من منطقة الخطر.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

فى المقابل، أكد حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أن مواجهة المصرى ستكون صعبة جدا وهى مهمة جدا بالنسبة للإسماعيلى، ونسعى بكل قوة لاستكمال ما حققناه والفوز سيكون هدفنا بكل تأكيد، وأن كل اللاعبين فى قمة تركيزهم من أجل إسعاد الجماهير قبل العيد، وجماهير الإسماعيلية قدمت ملحمة فى دعم الفريق ونسعى بكل قوة من أجل إسعادهم ورد الجميل لهم بعد الوقفة القوية مع الفريق وأشكر الإدارة على الدعم الذى يحدث للفريق.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.