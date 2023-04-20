شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين يانكون والشناوى فى الأهلى قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق من أجل توجيه عدة نصائح له يأتي في مقدمتها ، الحفاظ على هدوء أعصابه وعدم التهوّر أو الانسياق لاستفزازات المنافس مثلما حدث في لقاء سموحة الأخير بالدوري الذي تعرض خلاله الشناوي للطرد في الدقيقة الأخيرة بسبب إحتكاكه بمدافع الفريق السكندري خلال المباراة التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وطلب يانكون من الشناوي أن يكون هادئاً ومُتحكماً في أعصابه حتى لا يتسبب في أي خسائر للفريق خلال الفترة المقبلة التي يخوض فيها الأهلي مباريات قوية يأتي في مقدمتها مباراتي الرجاء بربع نهائي البطولة ثم السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالأمارات.

وشدد مدرب حراس الأهلي للشناوي على أنه أحد أهم نقاط القوة في الأهلي وقائد الفريق ولابد أن يكون أكثر هدوءاً حتى لو تعرض لاستفزازات من المنافسين ، موضحاً له أن الجميع يُقدّر دوره كلاعب مؤثر وعليه أن يحافظ على هدوءه وثباته في الملعب.