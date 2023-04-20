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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم الخميس الموافق 20 إبريل 2023 ، فسنكون على موعد مع عدة مواجهات من المباريات الهامة، وأبرزها مباراة مانشستر يونايتد ونظيره إشبيلية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بجانب لقاءات الدوري الأوروبي، بالاضافة الى الدوري التركي والدوري المصري.

 

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روما يلتقي نظيره فينورد فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

إشبيلية أمام  مانشستر يونايتد فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

سبورتينج لشبونة ضد يوفنتوس فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

سانت جيلواز  البلجيكي مع  باير ليفركوزن فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

يواجه فريق إي زد آلكمار الهولندي نظيره إندرلخت البلجيكي فى تمام الساعة 6.45 مساء عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

ويلتقي فريق ليخب وزنان أمام نظيره فيورنتينا الإيطالي فى تمام الساعة 6:45 مساء عبر قناة

beIN Sports HD Xtra 1

ويخوض فريق وست هام  مباراة امام جينت البلجيكي فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة  beIN Sports HD Xtra 2

ويلعب فريق نيس الفرنسي  مع نظيره بازل السويسري فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports HD 2 English

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض فريق سيفاس سبور مواجهة امام نظيره طرابزون فى تمام الساعة 7:30 مساء 

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

تقام مباراة المصري مع الإسماعيلي اليوم فى تمام الساعة  التاسعة و الربع مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة  ONTime Sports

كما ياعل سيراميكا ضد الاتحاد السكندري فى تمام الساعة  التاسعة و الربع مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة  ONTime Sports

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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