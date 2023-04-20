شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى أمام الزمالك فى فاصلة تحديد لقب دورى الطائرة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الحادية عشر مساءً فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

تأنى هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023،

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 3/1 على صالة أكتوبر الدولية.

ويلتقي كل فريقين في مباراتين بنظام البلاى أوف حيث أقيمت المباراة الأولى الثلاثاء .

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.