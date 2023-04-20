شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه ليبيا مرتين وديًا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، مباراتين وديتين أمام نظيره الليبي، الأسبوع المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة الصالات، التي تقام بالسعودية في شهر يونيو المقبل.

وتقام مباراتا منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره الليبي يومي الأحد والثلاثاء المقبلين، على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة، ومن المنتظر أن يكون هذا المعسكر هو الأخير لمنتخب الصالات قبل السفر للسعودية.

ويعول هشام صالح على جاهزية اللاعبين للدخول في منافسات الفترة المقبلة، خاصة كأس العرب، بعد المستوى المتواضع الذى ظهر عليه الفراعنة في بطولة تايلاند الدولية.

وأكد صالح في وقت سابق، أن المنتخب يضم العديد من العناصر الجديدة التي سيكون لها مستقبل كبير في كرة الصالات، خاصة بعد النزول بمعدل الأعمار السنية للمنتخب خلال مرحلة الإعداد الحالية، والوصول إلى متوسط أعمار مناسب قادر على خدمة المنتخب لسنوات مقبلة.