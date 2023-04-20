مفاجأة.. يوسف أسامة نبيه يوقع عقود انتقاله لهذا النادي

ياسر رشاد - القاهرة - فجر أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والكرة المصرية السابق مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب يوسف أسامة نبيه نجم فريق الزمالك، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اقترابه من الرحيل.

وأكد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق أن يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك وقع على عقود انتقاله لصفوف نادي بيراميدز وذلك بعد دخوله في الفترة الحرة من عقده مع القلعة البيضاء.

وقال عبد الملك أن رحيل يوسف خسارة فادحة للزمالك، لأنه لاعب واعد، وقدم مستوى جيد في الموسم الماضي وبدأ الموسم الحالي بشكل جيد لكنه ابتعد تماما عن المستوى المعروف عنه".

وتطرق عبد الملك للحديث عن الزمالك، وقال: "التعادل أمام المقاولون مخيب للآمال، ولكن اوسوريو تحدث

بشكل جيد وهو يعلم الكثير من الأمور عن الحالة التي يمر بها الفريق.

وتابع: " لاعبي الزمالك ارتكبوا اخطاء ساذجة في الدقائق الأخيرة، والأمور اصبحت صعبة في الوصول للمركز الثاني".

واختتم: "اوسوريو بدأ يعمل على تجديد دوافع لاعبي الزمالك، والمدرب طالب اللاعبين باللعب بجماعية والتعاون بينهم، والزمالك سنحت له فرصة في اخر لقاء المقاولون وتم اضاعتها عن طريق يوسف نبيه، وهذه الفرصة كادت تقتل المباراة وكانت سترفع النتيجة إلى 3-1".