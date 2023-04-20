الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بكأس مصر لكرة السلة رجال

ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في ختام منافسات البطولة.

تأخر الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 18-24، واستمر التأخر في الفترة الثانية بنتيجة 33-39، وكذلك في الفترة الثالثة بالتأخر بنتيجة 47-48، قبل أن يعود الفريق للتألق في الفترة الرابعة لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 72-65.

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وشهدت المباراة أداءً مميزًا للاعبين خاصة في الرميات الثلاثية والريباوند، ونجح أوجستي بوش المدير الفني في تدوير مشاركة اللاعبين بشكل إيجابي ساهم في تفوق الفريق والفوز بالمباراة.

وعقب نهاية المباراة تسلم الفريق كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد مسيرة حافلة.

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