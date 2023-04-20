شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويلجأ لمباراة فاصلة لحسم لقب دورى الطائرة للسيدات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، ليلجأ لمباراة فاصلة مساء اليوم لحسم اللقب.

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول أمس بنتيجة 3/1 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويلتقي كل فريقين في مباراتين بنظام البلاى أوف حيث أقيمت المباراة الأولى الثلاثاء.

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.