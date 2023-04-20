شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 20 / 4 /2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بمباراتين بين المصرى مع الإسماعيلى، وسيراميكا مع الاتحاد السكندري.

موعد مباراة المصرى والإسماعيلى

يستقبل فريق المصرى البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل المصرى مع المقاولون سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى فوزا مهما على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

يحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.

موعد مباراة سيراميكا والاتحاد

يحل فريق الاتحاد السكندرى فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، ضيفا على فريق سيراميكا على استاد الأهلى والسلام، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل سيراميكا سلبيا مع الداخلية فى نفس الجولة.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نتقطة من 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 11 مواجهة وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبو سيراميكا 27 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 9 مباريات، ونجح لاعبو الاتحاد فى تسجيل 30 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا.