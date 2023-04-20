شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك لنهائى كأس مصر لليد بعد الفوز على الطيران بنتيجة 27/23 فى نصف النهائى على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مساء اليوم مع نظيره الأهلى بعدما تأهل الأخير على حساب سبورتنج بنتيجة 22/16.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول مباريات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، والمقرر أن تنطلق 27 أبريل الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك يوم 27 من الشهر الجارى فى الجولة الأولى من انطلاق المسابقة ومعها لقاء سبورتنج والشمس فى نفس اليوم.

وفى الجولة الثانية يتنافس الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، وفى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.