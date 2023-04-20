عثمان حكما للاتحاد وسيراميكا وقمر الدولة للمصري والإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الخميس في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.

وأسندت اللجنة مباراة الاتحاد وسيراميكا للحكم مصطفى عثمان بينما عبد العزيز السيد حكما لتقنية الفيديو، وتنطلق المباراة في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس.

ويدير نادر قمر الدولة مباراة المصري والإسماعيلي المنتظرة في قمة جماهيرية، وعمرو الشناوي حكما لتقنية الفيديو، وتنطلق المباراة في التاسعة والربع أيضا.

وتأكد غياب زياد كمال وحسام جريشة ورجب عمران ثلاثي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بفريق الإسماعيلي والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء غدا الخميس على ستاد برج العرب .

صرح بذلك الدكتور محمد عنان طبيب الفريق ،مؤكدًا أن اللاعب زياد كمال ما زال يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية ، فيما أصيب اللاعب حسام جريشة بشد بوتر العضلة الضامة ، بينما أصيب اللاعب رجب عمران بشد في العضلة الأمامية يستوجب خضوعهما لبرنامج علاجي مكثف قبل انضمامهما للتدريبات الجماعية للفريق.