فاسيليو.. سعيد بتخطى الحدود ويخشى المواجهات الصعبة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، مدرب البنك الأهلي، سعادته بالفوز مساء الأربعاء، أمام حرس الحدود بهدف نظيف.

وقال بابافاسيليو: حققنا فوزًا غاليًا، وثلاث نقاط كنا في أشد الحاجة لهذه النقاط المهمة، وما زال أمامنا مواجهات صعبة للغاية في الدوري نأمل في تخطيها للنجاه من دوامة الهبوط.

وقال:سيطرنا علي معظم فترات الشوط الأول، وحرس الحدود اعتمد على التغيرات الهجومية في الشوط الثاني لإدراك

هدف التعادل، ولكن دافعنا بشكل مُنظم واعتمدنا علي الهجمات المرتدة السريعة وأهدرنا أهدافاً.

وقال:سنبدأ في التحضير لمواجهة المصري ،ورفع البنك الأهلي رصيده للنقطة الـ23 في المركز الـ15، و تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ16 في المركز الـ18 والأخير .