ميدو يعلق على تسريب عقوبة كهربا ويطالب اتحاد الكرة بالتحقيق

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بسبب تسريب عقوبة كهربا قبل الإعلان الرسمي عنها من قبل الجبلاية.

وقال نجم منتخب مصر السابق في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور إن تسريب عقوبة كهربا يظهر جميع المسئولين عن الكرة المصرية كأنهم هواه.

وأضاف نجم المنتخب السابق: "لجنة الانضباط تضم مسئولين وقضاة كبار، وعم على علم

أنه يجب فرض السرية على القرارت".

واختتم: "من هو المتسبب في تسريب القرارات ضد كهربا، وكان يجب على اتحاد الكرة التحقيق في الأمر".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كهربا 12 مباراة وغرامة مليون جنيه على خلفيه دعمه لهتافات الجمهور الخارجة عن السياق.