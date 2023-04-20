جوارديولا يحدد شرطًا لفوز" السيتي" بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حدد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، شرطًا لـ التتويج بدوري أبطال أوروبا بعد التأهل لنصف نهائي البطولة والاصطدام بريال مدريد في هذا الدور.

وقال لابد للفوز بدوري الأبطال تخطي ريال مدريد، حيث يلتقي الطرفان في نصف النهائي مجددًا هذا الموسم، بعد مواجهتهما في الصيف الماضي، وتأهل الفريق الإسباني بريمونتادا.

وقال جوارديولا : نحن الآن لثلاث سنوات متتالية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: عانينا في الشوط الأول، عانينا من الجهة اليسرى مع كومان، كنا محظوظين قبل إضاعة ركلة الجزاء، كانت لديهم فرصة أو اثنتان ويمكن أن يحدث أي شيء لكننا دافعنا بشكل جيد.

وقال بيب: ساعدنا جاك جريليش في الدفاع في الشوط الثاني، كانت النتيجة رائعة حقًا في مانشستر، لكن لم يكن لدينا أي شيء لنفوز به هنا".

بشأن هالاند الذي أهدر ركلة جزاء وسجل هدفًا:

اللمسات الأخيرة من هالاند كانت جيدة حقًا، إنه شاب جدًا، إنه يبلغ من العمر 22 عامًا، إنه آلة رائعة،سوف يتعلم من ذلك.

واستطرد جوارديولا: "الخبرة التي لدينا في هذه المسابقة، يشعر اللاعبون بها كثيرًا، يريدون القيام بها بشكل جيد حقًا، كان الشوط الثاني أفضل بكثير منذ الدقيقة الأولى.

وأكمل بشأن ملعب "آليانز آرينا" معقل بايرن ميونخ، فريقه السابق: أعرف هذا الملعب، وأعرف إيمانهم وكيفية ضغطهم، لقد دافعنا جيدًا حقًا في منطقة الجزاء، أعتقد أن هذا هو المكان الذي قمنا فيه بتحسين أفضل مقارنة حتى الموسم الماضي.