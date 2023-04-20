إنبي يواصل الاستعداد لموقعة الاتحاد السكندري بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق إنبي لكرة القدم تدريباته بقيادة تامر مصطفى استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم 28 أبريل الجاري في إطار مباريات دور الثمانية لكأس رابطة الأندية.

كان الفريق قد حقق فوزا مستحقًا أمس على أسوان باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 26 للدوري المصري الممتاز وصعد الفريق البترولي إلى المركز التاسع برصيد 32 نقطة ودخل بقوة منطقة الدافئة وبات هدف الجهاز الفني بقيادة المدرب الكفء تامر مصطفى في الدخول بقوة في اتجاه المربع الذهبي خلال المباريات الثمانية المقبلة والمتبقية من عمر مسابقة الدوري.

ولعب الفريق اليوم لقاءً مع نظيره الاتصالات وتغلب وديًا في بروفة لتجربة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء الأمس أمام أسوان.

وينتظر الجهاز الفني تحديد لجنة المسابقات موعد مباراته مع الداخلية ويعول عليها الجهاز البترولي لاقتناص 3 نقاط ثمينة تصعد به خطوات بجدول الدوري.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن فريقه وصل لمرحلة النضج من خلال انسجام كامل بين اللاعبين والخطوط من خلال رؤية الجهاز الفني وتشكيله وتغييراته والتكيتك خلال المباريات واستغلال بعض الأوراق في أوقات معينة قادرة

على إحداث التغيير، مشيرًا إلى أن الفريق لعب أمام الإسماعيلي ورغم خسارته إلى أنه لعب واحدة من أفضل مبارياته بالدوري ولولا بعض الأخطاء الفردية لكانت هناك نتيجة أخرى أفضل أقلها التعادل وهو ماحاول اللاعبون تعويضه أمام أسوان حيث سجلنا "هدفين"، وأهدرنا أربعة أهداف أخرى.

وحقق فريق إنبي فوزًا غاليًا بثنائية، أحرزها أحمد أمين قفة في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، قبل أن يضيف أحمد كالوشا الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده للنقطة الـ32 في المركز التاسع، في حين يتجمد رصيد أسوان عند النقطة الـ28 في المركز الـ13.

كان إنبي يتطلع لتحقيق الفوز من أجل تعويض الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بنتيجة 3-1.