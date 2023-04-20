فيوتشر يسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق فيوتشر في فخ التعادل أمام طلائع الجيش بالمباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف واكتفى الطرفين بحصول كل منهما على نقطة وحيدة.

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بهذا التعادل ارتفع رصيد فريق فيوتشر إلى النقطة 49 ليبقى في المركز الثاني بجدول

ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، وبفارق 3 نقاط عن فريق بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث.

بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 18 نقطة، ليبقى في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري، بفارق تقطتين فقط عن حرس الحدود القابع في قاع جدول الترتيب بالمركز الـ18.

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