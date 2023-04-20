غزل المحلة يسقط أمام فاركو ويواصل نزيف النقاط في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فريق غزل المحلة لهزيمة قاسية على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم أحمد فؤاد بالهدف الأول لفريق فاركو في الدقيقة 42 من الشوط الأول، ثم تمكن اللاعب محمود حمادة من إدراك الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يوقع أحمد إبراهيم الصغيري على الهدف الثالث لفاركو في الدقيقة 70 من عمر المبارة.

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وفي الدقيقة 82 من عمر المباراة نجح اللاعب عبد الرحمن عاطف في تسجيل هدف حفط ماء الوجه لفريق غزل المحلة لنتنهي المباراة بنتيجة 3-1 ويواصل المحلة

مسلسل نزيف النقاط في الدوري.

بهذا الانتصار تمكن فريق فاركو من رفع رصيده إلى النقطة 35 ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف فقط عن فريق المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثامن بنفس رصيد النقاط.

وعلى الجانب الأخر توقف رصيد فريق غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الـ11 بالدوري، بفارق نقطة وحيدة عن سموحة الذي يحتل المركز العاشر ونقطة عن سيراميكا الذي يحتل المركز الـ12.

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