الإنتر ضد بنفيكا .. تعادل مثير يمنح النيراتزوري بطاقة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي بثلاثية لكل منهما في المباراة المقامة على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

افتتح إنتر ميلان التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 14 سجله اللاعب نيكولو باريلا، ثم تمكن بنفيكا من العودة للمباراة مرة أخرى بتسجيل هدف في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب فريدريك أورسنيس.

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وفي الشوط الثاني نجح الإنتر في استعادة السيطرة بهدفين في الدقيقتين 66 و78 سجلهما لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا، قبل أن يتمكن بنفيكا من العودة للمباراة بهدفي التعادل في الدقيقتين 86 و90 سجلهما أنتونيو سيلفا وبيتار موسى.

بدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دارميان، اتشيربي، باستوني ودومفريس.

الوسط: باريلا، بروزوفيتش ومخيتاريان.

الهجوم: دي ماركو، دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

بينما دخل بنفيكا المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أوديسياس.

الدفاع: جلبرتو، انطونيو، أوتاميندي وجريمالدو.

الوسط: فلورنتينو، شيكينهو وأورسنيس.

الهجوم: جواو ماريو، رافا وراموس.

بهذا التعادل يتأهل إنتر ميلان للدور نصف النهائي من البطولة حيث إن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إنتر ميلان بهدفين من دون رد على ملعب النور معقل الفريق البرتغالي يوم 11 من شهر أبريل الجاري.

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