محمود حمادة رجل مباراة فاركو وغزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود حمادة لاعب نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فاركو وغزل المحلة، والتي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان محمود حمادة نجح في أحراز الهدف الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وحقق فاركو فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.