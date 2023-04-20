شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، 19 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، البنك الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى الدورى، وفاركو يزيد أوجاع المحلة ويهزمه بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وأحمد عبد القادر يقترب من تدعيم الأهلى أمام الرجاء ، وتقدم النادي الأهلي بمذكرة قانونية للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق محمود كهربا.
أحمد عبد القادر يقترب من تدعيم الأهلى أمام الرجاء
شارك أحمد عبد القادر، في جانب من مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.
وقال الأهلى في بيان رسمي أمس الثلاثاء: "تلقت إدارة النادي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا".
أبوعبلة يتابع برنامج تأهيل أكرم وكريم فى الأهلى
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبي الفريق يخوضان مرحلة جديدة من برنامج التأهيل بالنادي بعد عودتهما من قطر خلال الساعات الماضية.
يترقب العديد القرارات التى ستصدرها لجنة المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية فى العقوبة المتوقعة على محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي عقب طرده فى لقاء سموحة بالدورى بعد اعتدائه على لاعب الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى.
كشف مصدر مسئول أنه فى حالة صدور عقوبة بإيقاف الشناوى فستكون فى بطولة الدورى فقط و يشارك فى لقاء السوبر المصرى الذى يجمع الاهلى و لزمالك يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.
ويضع الجهاز الفني للزمالك مباراة السوبر على رأس أولوياتهم في الوقت الحالي لحاجتهم لتواجد "زيزو" في تلك المباراة المهمة، كونه أحد العناصر والركائز الأساسية التي يعول عليها، المدرب في تشكيلة الفريق الأبيض حيث أن مدة الغياب التي ستحدد بناءاً على الأشعة ستحسم مصير اللاعب بشكل نهائي، بعد إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في مباراة المقاولون.
واقترح بعض أعضاء المجلس التنسيق مع مجلس أبو ظبي لتعيين طاقم حكام إماراتي للسوبر، وعرض المقترح على بيريرا رئيس لجنة الحكام لمناقشته، مع منح كامل الصلاحيات لرئيس لجنة الحكام في اختيار طاقم الحكام المرشح للبطولة.
ذكرت صحيفة "fotomac" التركية، أن الأهلي دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع موليكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من خلال تقديم عرضًا تقدر قيمته بـ2.5 مليون دولار، إلا أن إدارة بشكتاش رفضت العرض المالي.
الأهلى يخصص 8 أتوبيسات لنقل الجماهير لمؤازرة رجال السلة فى نهائى الكأس
حددت إدارة النادى الأهلى السابعة مساء اليوم موعدًا لتحرك الأتوبيسات الثمانية التى تم تخصيصها بالمجان من أمام البوابة الخلفية لفرع النادي بمدينة نصر، لنقل جماهير الأهلى إلى مدينة الإسماعيلية لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة رجال فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر أمام الزمالك.
وتنطلق المباراة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء على صالة هيئة قناة السويس.
هدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باستبعاد اللاعبين المقصرين فى المباريات المقبلة بسبب تذبذب المستوى الفنى عقب تراجع أداء اللاعبين فى المباراة الأخيرة أمام المقاولون وعدم تنفيذ تعليماته داخل الملعب.
ويعكف أوسوريو على دراسة السلبيات والإيجابيات التى دونها فى مباراة المقاولون الماضية، للعمل على إيجاد حلول لها خصوصاً أن الفريق الأبيض استقبل هدفين من أخطاء دفاعية كلفت الفريق فقدان نقطتين مهمتين فى صراع استعادة مكانته فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.
تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.
وقال الأهلى في بيان رسمي أمس الثلاثاء: "تلقت إدارة النادي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا".
يترقب العديد القرارات التى ستصدرها لجنة المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية فى العقوبة المتوقعة على محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي عقب طرده فى لقاء سموحة بالدورى بعد اعتدائه على لاعب الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى.
كشف مصدر مسئول أنه فى حالة صدور عقوبة بإيقاف الشناوى فستكون فى بطولة الدورى فقط و يشارك فى لقاء السوبر المصرى الذى يجمع الاهلى و لزمالك يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.
ويضع الجهاز الفني للزمالك مباراة السوبر على رأس أولوياتهم في الوقت الحالي لحاجتهم لتواجد "زيزو" في تلك المباراة المهمة، كونه أحد العناصر والركائز الأساسية التي يعول عليها، المدرب في تشكيلة الفريق الأبيض حيث أن مدة الغياب التي ستحدد بناءاً على الأشعة ستحسم مصير اللاعب بشكل نهائي، بعد إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في مباراة المقاولون.
حقق فاركو فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين