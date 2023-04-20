اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023

يترقب العديد القرارات التى ستصدرها لجنة المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية فى العقوبة المتوقعة على محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي عقب طرده فى لقاء سموحة بالدورى بعد اعتدائه على لاعب الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى.

كشف مصدر مسئول أنه فى حالة صدور عقوبة بإيقاف الشناوى فستكون فى بطولة الدورى فقط و يشارك فى لقاء السوبر المصرى الذى يجمع الاهلى و لزمالك يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

الأشعة تحسم مصير "زيزو" من سوبر الأهلى والزمالك

تحسم الأشعة التي سيخضع لها أحمد سيد "زيزو" جناح فريق الزمالك موقفه من المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات، والتي يدخلها الفريق الأبيض بصفته حامل لقب الدورى، بينما يخوضها الأحمر كونه بطلاً لكأس مصر.

ويضع الجهاز الفني للزمالك مباراة السوبر على رأس أولوياتهم في الوقت الحالي لحاجتهم لتواجد "زيزو" في تلك المباراة المهمة، كونه أحد العناصر والركائز الأساسية التي يعول عليها، المدرب في تشكيلة الفريق الأبيض حيث أن مدة الغياب التي ستحدد بناءاً على الأشعة ستحسم مصير اللاعب بشكل نهائي، بعد إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في مباراة المقاولون.

اتحاد الكرة يحسم جنسية حكم السوبر بين الزمالك والأهلى بعد العيد

ما زالت المشاورات داخل اتحاد الكرة ولجنة الحكام قائمة لاختيار حكم مباراة السوبر المصرى التى تجمع الزمالك بطل الدورى و الأهلى بطل كأس مصر يوم 5 مايو المقبل، بسبب رغبة البعض فى اسناد المباراة لحكام مصريين والبعض الأخر حكام اجانب وهو ما سيتم حسمه بالتشاور مع رئيس لجنة الحكام البرتغالى بيريرا عقب انتهاء عيد الفطر.