ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك قبل استكمال مباريات الجولة السادسة والعشرين.

ويعتلى مابولولو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا أحرزها خلال 23 مباراة شارك فيها مع فريقه فى مسابقة الدورى.