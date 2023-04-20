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الأهلى يهزم سبورتنج فى نصف نهائى كأس سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نهائى  كأس مصر بالفوز على سبورتنج بنتيجة 22/16 فى نصف نهائي كأس مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. 

 

بينما يتنافس فى نفس الدور على تذكرة النهائى الزمالك مع الطيران، فيما يقام النهائى ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غدا الخميس على نفس الصالة.

 

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول مباريات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، والمقرر أن تنطلق 27 أبريل الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

 

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك يوم 27 من الشهر الجارى فى الجولة الأولى من انطلاق المسابقة ومعها لقاء سبورتنج والشمس فى نفس اليوم. 

 

وفى الجولة الثانية يتنافس الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، وفى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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