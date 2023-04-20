شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل مع الطلائع سلبيا ويقلص الفارق مع الأهلي المتصدر لنقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق طلائع الجيش نقطة ثمينة من نظيره فيوتشر، بعدما فرض عليه التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 49 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، وخاض فيوتشر 24 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

في المقابل يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

وجاء تشكيل طلائع الجيش: "حراسة المرمى: محمد شعبان، والدفاع: محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد أيمن منصور، والوسط: أحمد عبد الرحمن – فريد شوقي – إسلام محارب - محمد شحاتة، والهجوم: كريم طارق – بول جوليوس – محمد شريف".

وجاء تشكيل فيوتشر: "حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، والدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – علي الفيل – محمود شعبان، والوسط: علي زعزع – ناصر ماهر – غنام محمد، والهجوم: عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف - هشام عادل".