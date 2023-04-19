إيغالو يتخصص في شباك النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخصص محترف نادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، في شباك النصر، بعد أن قاد فريقه للفوز بنتيجة (2-0)، في المباراة التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الـ25 من منافسات الدوري السعودي «دوري روشن» لموسم 2022-23.

وسجل إيغالو ثنائية فريقه في مرمى الحارس الشاب، نواف العقيدي، بالطريقة نفسها من ركلتي جزاء عند الدقيقتين (42 و62)؛ ليرفع المهاجم النيجيري رصيده إلى 5 أهداف أحرزها في الشباك النصراوية، منذ حضوره إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية 2022 قادما من الشباب.

وتمكن إيغالو من هز شباك 3 من حراس النصر الحاليين، الذين واجههم من قبل، بينما لم يخض أي مباراة سابقة أمام الحارس الأرجنتيني، أوغوستين روسي، المنضم إلى النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ومنذ حضوره إلى الهلال، لعب المهاجم النيجيري بقميص «الزعيم» 51 مباراة في كل المسابقات، محرزا 42 هدفا، وصانعا 6 أهداف، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويعتلي إيغالو حاليا صدارة الهدافين في مسابقة دوري روشن السعودي بـ18 هدفا، بفارق هدفين عن البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد.

5 أهداف أحرزها في الشباك النصراوية

