إيغالو يتخصص في شباك النصر

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وسجل إيغالو ثنائية فريقه في مرمى الحارس الشاب، نواف العقيدي، بالطريقة نفسها من ركلتي جزاء عند الدقيقتين (42 و62)؛ ليرفع المهاجم النيجيري رصيده إلى 5 أهداف أحرزها في الشباك النصراوية، منذ حضوره إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية 2022 قادما من الشباب.
وتمكن إيغالو من هز شباك 3 من حراس النصر الحاليين، الذين واجههم من قبل، بينما لم يخض أي مباراة سابقة أمام الحارس الأرجنتيني، أوغوستين روسي، المنضم إلى النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي.
ومنذ حضوره إلى الهلال، لعب المهاجم النيجيري بقميص «الزعيم» 51 مباراة في كل المسابقات، محرزا 42 هدفا، وصانعا 6 أهداف، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.
ويعتلي إيغالو حاليا صدارة الهدافين في مسابقة دوري روشن السعودي بـ18 هدفا، بفارق هدفين عن البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد.
5 أهداف أحرزها في الشباك النصراوية
- سجل في مرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا، خلال مواجهة الدور الأول
- سجل في مرمى الحارس وليد عبد الله، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي
- سجل إيغالو هدفا في مرمى الحارس وليد عبد الله مرة أخرى، في بطولة الدوري السعودي موسم 2021-22
- سجل إيغالو ثنائية فريقه في مرمى الحارس الشاب، نواف العقيدي
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