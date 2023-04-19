صحف عالمية: الهلال قلص حظوظ النصر في الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناولت الصحف والمواقع العالمية ظهور النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ، للمرة الأولى في مباراة ديربي الكرة السعودية بين الهلال والنصر، والتي أقيمت أمس الأول، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهت بفوز الزعيم بنتيجة (2-0) ضمن الجولة الـ25 من منافسات الدوري السعودي «دوري روشن» لموسم 2022-23.

وأحرز ثنائية الهلال في شباك النصر المهاجم النيجيري، إيغالو، من ركلتي جزاء عند الدقيقتين 42 و62؛ ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة بالمركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة، الذي له مباراة أقل.

وعقب نهاية مباراة الديربي، استحوذ رونالدو على اهتمام العديد من المواقع الأجنبية بعد لقطته الغريبة مع محترف الهلال، الكولومبي جوستافو كويلار، وقيامه بخنقه من رقبته وإسقاطه أرضا؛ ليقوم الحكم الإنجليزي، مايكل أولفير، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه نجم النصر.

كما اتهمت وسائل إعلام عالمية محترف النصر بأنه أومأ بإشارة بذيئة لجماهير «الزعيم» عقب نهاية المباراة، بعد أن هتف الهلاليون للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال خروج رونالدو من الملعب، في استفزاز للنجم البرتغالي.

حركة غريبة مع كويلار

وذكر موقع «rpp» البيروفي «الهلال يهزم النصر 2-0 في الدوري السعودي.. كان أندريه كاريلو أساسيا في تشكيلة الهلال التي حققت الانتصار.. لم يقض رونالدو ليلة جيدة في الرياض حيث تم إلغاء هدف له بداعي التسلل وحصل على إنذار بعد تعلقه في رقبة كويلار». وكتبت صحيفة «tntsports» التشيلية: «رونالدو ويوم عجز فيه النصر بعد الخسارة من الهلال.. فقد أعصابه أمام كويلار ومسكه من رقبته وأسقطه أرضا.. خسر النصر وابتعد عن صراع اللقب.. شهد كريستيانو يوما من العجز والإحباط مع النصر». من جهتها قالت صحيفة «sofoot» الفرنسية «خسر النصر الثلاثاء الكبير من الهلال قام رونالدو بحركة غريبة تشبه حركات المصارعة حيث أمسك كويلار من رقبته وقام بإسقاطه أرضًا.. خطأ غريب للغاية في كرة القدم حصل فيه رونالدو على بطاقة صفراء».

يستحق الطرد

فيما أشارت صحيفة «sportske» الكرواتية إلى أن رونالدو سحق خصمه بحركة وحشية وأسقطه على الأرض.. ومع فوز الهلال لكن الجميع سيتحدث عن سلوكيات رونالدو.. مضيفة : «يرى كثيرون أن رونالدو يستحق الطرد لأن مثل هذه الحركات لا تنتمي لكرة القدم بل في فنون الدفاع عن النفس».

بدورها قلت صحيفة «telegraf» الصربية «من يخسر له الحق أن يغضب! خطأ غير رياضي ومتهور وغير نظيف من رونالدو.. لاعب النصر خنق لاعب الهلال كويلار وأمسكه من رقبته وأسقطه أرضا ولم يتلق سوى بطاقة صفراء.. لو كان لاعبا آخر كان سيكون التعامل مختلفا على الأرجح».

يذكر أن رونالدو خاض حتى الآن 11 مباراة في دوري روشن السعودي، واستطاع إحراز 11 هدفا مع تقديم تمريرتين حاسمتين بقميص أصفر العاصمة.

رونالدو يواجه وقتا عصيبا

قالت صحيفة «آس» الإسبانية إن خسارة النصر من الهلال جعلت حظوظ الفريق ضعيفة في حصد لقب دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، وأكدت أن رونالدو يواجه وقتا عصيبا مع ناديه الذي انضم إليه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، عبر صفقة انتقال حر كانت حديث الشارع الرياضي العالمي.

وكتبت صحيفة «redgol» التشيلية: «النصر يبتعد عن اللقب بعد الخسارة من الهلال، ورونالدو يقوم بعمل مجنون يستحق عليه بطولة UFC.. رغم عنف لقطة رونالدو لم يتم طرده وحصل فقط على إنذار وأكمل المباراة لكنه لم يتمكن من المساهمة كثيرا في منع انهيار فريقه».

موقف النصر أصبح معقدا

فيما أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن موقف النصر أصبح معقدا من أجل الفوز بلقب دوري روشن السعودي، مؤكدة أن الهلال فرض سيطرته على مباراة الديربي، كما أبرزت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية لقطة رونالدو مع كويلار قائلة: «قام رونالدو بحركة من حركات المصارعة مع كويلار، لكنه تلقى فقط بطاقة صفراء.. كانت ليلة محبطة للاعب بعد خسارة فريقه».

من جهتها أكدت صحيفة «ole» الأرجنتينية أن رونالدو قام بحركة «مسيئة» عندما هتفت الجماهير لميسي، وأوضحت أن رد فعله لم يكن جيدا بعد خسارة النصر من الهلال، كما قالت صحيفة «tn» الأرجنتينية «بعد الهتاف ميسي ميسي، رد رونالدو بإشارة بذيئة، حاول القيام بذلك بطريقة خفية إلا أن مقاطع الفيديو أظهرت ما قام به، مما أوضح أنه يجد صعوبة في الحفاظ على رباطة جأشه في هذا النوع من المواقف».