الشباب ينهي عقد العابد بالتراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة نادي الشباب رسميا إنهاء عقد لاعب المنتخب السعودي نواف العابد بالتراضي دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر» «وقعت إدارة نادي الشباب اتفاقية إنهاء عقد بالتراضي مع اللاعب نواف العابد، مقدمة شكرها على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنين له التوفيق في مسيرته المقبلة».

يشار إلى أن العابد أجرى عملية جراحية في الركبة تكللت بالنجاح في فبراير الماضي.

وتعرض نواف العابد إلى تمزق كامل بالرباط الجانبي للركبة، فضلا عن تمزق جزئي محتمل للرباط الصليبي للركبة.

وكان عقد العابد ينتهي في الصيف المقبل، بعدما انضم إلى الشباب في أكتوبر 2020 في صفقة انتقال حر، وشارك في 9 مباريات فقط.