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أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023، وشهدت القلعة البيضاء العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، عبد الله جمعة يؤدى تدريبات تأهيلية قبل العودة للمران الجماعى. 

محمد صبحى يترقب تجديد عقده فى الزمالك

يترقب محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم ملف تجديد عقده داخل القلعة البيضاء خصوصاً أنه، ينتهى آخر الموسم المقبل، ويضع الحارس الدولى التجديد للفريق على رأس أولياته.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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