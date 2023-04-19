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أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلى اليوم الأربعاء، 19 / 4 / 2023، حيث شهد النادي العديد من الأحداث المهمة، أبرزها أحمد عبد القادر يقترب من تدعيم الأهلى أمام الرجاء، وتقدم النادي الأهلي بمذكرة قانونية للاتحاد المصري لكرة القدم.

أحمد عبد القادر يقترب من تدعيم الأهلى أمام الرجاء

شارك أحمد عبد القادر، في جانب من مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

 

تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.

 

أبوعبلة يتابع برنامج تأهيل أكرم وكريم فى الأهلى

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبي الفريق يخوضان مرحلة جديدة من برنامج التأهيل بالنادي بعد عودتهما من قطر خلال الساعات الماضية.

 

هل يشارك محمد الشناوى فى السوبر حال إيقافه؟

يترقب العديد القرارات التى ستصدرها لجنة المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية فى العقوبة المتوقعة على محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي عقب طرده فى لقاء سموحة بالدورى بعد اعتدائه على لاعب الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى.

 

الأشعة تحسم مصير "زيزو" من سوبر الأهلى والزمالك

 

تحسم الأشعة التي سيخضع لها أحمد سيد "زيزو" جناح  فريق الزمالك موقفه من المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات، والتي يدخلها الفريق الأبيض بصفته حامل لقب الدورى، بينما يخوضها الأحمر كونه بطلاً لكأس مصر.

 

اتحاد الكرة يحسم جنسية حكم السوبر بين الزمالك والأهلى بعد العيد
ما زالت المشاورات داخل اتحاد الكرة ولجنة الحكام قائمة لاختيار حكم مباراة السوبر المصرى التى تجمع الزمالك بطل الدورى و الأهلى بطل كأس مصر يوم 5 مايو المقبل، بسبب رغبة البعض فى اسناد المباراة لحكام مصريين والبعض الأخر حكام اجانب.

 

الأهلى يخصص 8 أتوبيسات لنقل الجماهير لمؤازرة رجال السلة فى نهائى الكأس

حددت إدارة النادى الأهلى السابعة مساء اليوم موعدًا لتحرك الأتوبيسات الثمانية التى تم تخصيصها بالمجان من أمام البوابة الخلفية لفرع النادي بمدينة نصر، لنقل جماهير الأهلى إلى مدينة الإسماعيلية لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة رجال فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر أمام الزمالك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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