البنك الأهلى يتقدم على حرس الحدود بهدف فى الشوط الأول

وجاء تشكيل البنك الاهلي علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - محمد بسيوني - يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - محمود قاعود - أحمد ياسر.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي - كريم بامبو - حمدي علاء - موسي دياوارا - عاصم صلاح - إسلام جابر - أسامة إبراهيم - باسم مرسي -أحمد ياسين.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 23 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات والخسارة فى 13 مباراة، وسجل لاعبو الحرس 12 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.