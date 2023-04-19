شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فيوتشر و طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق طلائع الجيش الشوط الأول أمام نظيره فيوتشر، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

وأجرى طلائع الجيش تبديلا مبكرا بخروج إسلام محارب ونزول أحمد متعب فى الدقيقة 13، بعدها ألغى حكم اللقاء هدفا لفيوتشر سجله أحمد عاطف بالدقيقة 23، وذلك بعد العودة للفار.

وجاء تشكيل طلائع الجيش: حراسة المرمى: محمد شعبان، والدفاع: محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد أيمن منصور، والوسط: أحمد عبد الرحمن – فريد شوقي – إسلام محارب - محمد شحاتة، والهجوم: كريم طارق – بول جوليوس – محمد شريف.

وجاء تشكيل فيوتشر: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، والدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – علي الفيل – محمود شعبان، والوسط: علي زعزع – ناصر ماهر – غنام محمد، والهجوم: عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف - هشام عادل.