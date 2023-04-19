شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.
وقال الأهلى في بيان رسمي أمس الثلاثاء: "تلقت إدارة النادي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا".
يترقب العديد القرارات التى ستصدرها لجنة المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية فى العقوبة المتوقعة على محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي عقب طرده فى لقاء سموحة بالدورى بعد اعتدائه على لاعب الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى.
كشف مصدر مسئول أنه فى حالة صدور عقوبة بإيقاف الشناوى فستكون فى بطولة الدورى فقط و يشارك فى لقاء السوبر المصرى الذى يجمع الاهلى و لزمالك يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.
ويضع الجهاز الفني للزمالك مباراة السوبر على رأس أولوياتهم في الوقت الحالي لحاجتهم لتواجد "زيزو" في تلك المباراة المهمة، كونه أحد العناصر والركائز الأساسية التي يعول عليها، المدرب في تشكيلة الفريق الأبيض حيث أن مدة الغياب التي ستحدد بناءاً على الأشعة ستحسم مصير اللاعب بشكل نهائي، بعد إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في مباراة المقاولون.
واقترح بعض أعضاء المجلس التنسيق مع مجلس أبو ظبي لتعيين طاقم حكام إماراتي للسوبر، وعرض المقترح على بيريرا رئيس لجنة الحكام لمناقشته، مع منح كامل الصلاحيات لرئيس لجنة الحكام في اختيار طاقم الحكام المرشح للبطولة.