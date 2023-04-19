شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن غياب 3 لاعبين عن قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب زياد كمال وحسام جريشة ورجب عمران ثلاثي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بفريق الإسماعيلي والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء غدا الخميس على ستاد برج العرب .

صرح بذلك الدكتور محمد عنان طبيب الفريق ،مؤكدًا أن اللاعب زياد كمال ما زال يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية ، فيما أصيب اللاعب حسام جريشة بشد بوتر العضلة الضامة ، بينما أصيب اللاعب رجب عمران بشد في العضلة الأمامية يستوجب خضوعهما لبرنامج علاجي مكثف قبل انضمامهما للتدريبات الجماعية للفريق.

يختتم اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، استعداداته لمواجهة النادي الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

وكان النادي المصري خاض تجربة ودية خلال معسكره الذي أقيم على مدار الأيام الماضية ببورسعيد عقب التعادل سلبياً مع المقاولون في الجولة 25، حيث فاز المصري على شبابه بسباعية نظيفة.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق فى مركز متقدم بالدورى.