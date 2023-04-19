شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مصطفى يقود هجوم المحلة أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة فاركو المقرر لها بعد قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

وجاء تشكيل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: احمد ميهوب .

خط الدفاع .. إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمد جابر .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، أحمد الشيخ ، ابراهيما كونيه ، محمد بازوكا .

الهجوم .. جبريل اورك ، كريم مصطفى .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة فى 10 مباريات.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.