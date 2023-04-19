بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. التعادل يسيطر على الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الجارية الآن على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ45 دقيقة الأولى التي شهدت إهدار هالاند ركلة جزاء.

اقرأ أيضًا:

رونالدو في انتظار قرارات عقابية من الاتحاد السعودي

بدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إديرسون مواريش

الدفاع: مانويل أكانجي – جون ستونز – روبين دياز- ناثان آكي

الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين

الهجوم: برناردو سيلفا – جاك جيريليش – إيرلينج هالاند.

بينما بدأ البايرن المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: يان سومر

الدفاع: بنجامين بافارد – ماتياس دي ليخت – دايوت أوباميكانو – جواو كانسيلو.

الوسط: يوزوا كيميتش – ليون جروتسكا - جمال موسيالا

الهجوم: كينجسلي كومان – ليروي ساني – تشوبو موتينج.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتي بثلاثية دون رد على ملعبه في إنجلترا، والتعادل في لقاء اليوم أو الهزيمة بهدف أو ثنائية يكفي السماوي لحسم بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

للمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة