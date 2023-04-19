هشام "خرما" أول مفاجآت حفل افتتاح كأس العالم للجمباز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز عن مشاركة المؤلف والموزع الموسيقي هشام خرما في حفل إفتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري.

أشار أمين إلى أن مشاركة الموسيقار العالمي هشام خرما هي أول مفاجآت حفل الافتتاح والذي من المنتظر أن يشهد العديد من المفاجآت الأخرى علي جميع المستويات التي تليق بتنظيم مصر لهذا الحدث العالمي .

يُشارك المؤلف والموزع الموسيقى هشام خرما بموسيقى من تأليفه في إفتتاح كأس العالم للجمباز والذي يُقام في مصر 27 إبريل المقبل، علي مجمع الصالات المغطاة بستاذ القاهرة الدولي.

وقام هشام خرما الذي، أشتهر بعروضه الموسيقية في دار الأوبرا المصرية بتأليف موسيقى خصيصًا للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف ، كما سيتم تقديمها في عرض حيّ لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى والجمباز .

وقد تم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور

إيهاب أمين، وذلك في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مؤخرا .

يشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.