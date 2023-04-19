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تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود  بعد قليل ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ محمد بسيوني _ يعقوبو

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد

هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

 

خط الهجوم.. أسامة فيصل

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

 

أحمد صبحي _ كريم بامبو _ حمدي علاء _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر  _ أسامة إبراهيم_ باسم مرسي _أحمد ياسين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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