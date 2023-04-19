بعد قليل.. سيدات يد الأهلي أمام سبورتنج بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي نظيره سبورتنج مساء اليوم، خلال اللقاء الذي يقام الفريقين لحساب منافسات نصف نهائي كأس مصر.

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ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفي عند التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ويسعى الأحمر للفوز من أجل حسم تأهله إلى النهائي.

ويقوم محمد عادل المدير الفني

للفريق الأحمر بعقد محاضرة فنية أخيرة قبل المواجهة للتأكيد على المهام المطلوب تنفيذها.

انتصار الدوري..

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد حقق الفوز خلال المباراة الماضية أمام سموحة بنتيجة 28-27، لحساب منافسات بطولة الدوري.

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