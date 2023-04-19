جوارديولا يعلن تشكيل السيتي الرسمي أمام البايرن بأبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بايرن ميونخ الألماني التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب اليانز أرينا في إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

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ويمثل الفريق الانجليزي في اللقاء كل من..

حراسة المرمى: إديرسون مواريش

الدفاع: مانويل أكانجي – جون ستونز – روبين دياز- ناثان آكي

الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا – جاك جيريليش – إيرلينج هالاند.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب الاتحاد بإنجلترا، قد انتهى بتفوق الستي بثلاثية من دون رد.

ومن المقرر أن يتقابل الفريق الذي يحسم تأهله من لقاء الليلة، ريال مدريد في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

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