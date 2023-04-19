إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن توماس توخيل، وبيب جوارديولا، المديرين الفنيين لفريقي بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقهما الرسمي الذي سيخوضان به لقاء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ فريق مانشستر سيتي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على ملعب "الاتحاد" قد انتهت بفوز السيتي بثلاثية نظيفة.

ويبدا بايرن ميونخ مواجهة السيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بافار، دي ليخت، أوباميكانو، كانسيلو.

خط الوسط: كيميش، جوريتزكا، كومان، موسيالا، ساني.

خط الهجوم: إريك ماكسيم تشوبو موتينج.

فيما يبدأ مانشستر سيتي مواجهة البايرن بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، جون ستونز.

خط الوسط الهجومي: جاك جريليش، جوندوجان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.