شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو يقود هجوم حرس الحدود أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلى، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد أيمن

الوسط: مصطفى جمال – حامد خالد – وجيه عبد الحكيم

الهجوم: غريب ياسر - فلانتين أودو – مصطفى زيكو.

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، لتجهيز جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستعانة بهم فى المباريات واستغلال الحالة المعنوية الجيدة لهم بعد الفوز على طلائع الجيش والاستمرار فى النتائج الإيجابية لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز والخروج من منطقة الهبوط.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.

فى المقابل، يأمل أحمد أيوب المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل محاولة الهروب من المركز الأخير والهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تجميع النقاط فى الفترة الحالية لمحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثانى فى الموسم المقبل.

يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 23 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات والخسارة فى 13 مباراة، وسجل لاعبو الحرس 12 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.