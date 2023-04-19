شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يقترب من تدعيم الأهلى أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه في مباراته ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية ومشاركته في جزء من مران فريقه أمس الثلاثاء.

ويتحدد موقف عبد القادر من دخول قائمة مباراة الرجاء وفقا لاستجابته للعلاج وتأكد جاهزيته الفنية بشكل كامل بعد الخضوع لاختبار طبي قبل مباراة السبت المقبل.

وشارك أحمد عبد القادر، في جانب من مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبدأ عبد القادر المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي، وفقًا لبرنامج عودته للتدريب بصورة طبيعية، بعد أن كان قد غاب عنها بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد لمباراة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم على استاد القاهرة الدولي.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات متنوعة على هامش المران، وقاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا لحراس الفريق، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.

وكان الفريق قد تغلب على سموحة بهدفين دون مقابل مساء الإثنين الماضي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.