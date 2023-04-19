شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبى بيراميدز بطى صفحة الدورى والتركيز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من لاعبى فريقه طى صفحة مسابقة الدورى، بعد تحقيق الفوز على الداخلية بنتيجة 2 / 0 ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ15 لجدول الدوري، وأحرز هدفي بيراميدز أحمد سيد عبد النبي مدافع الداخلية هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90، وعلى جبر الهدف الثاني في الدقيقة 90 +4.

وتحدث باتشيكو مع لاعبى فريقه حول ضرورة التركيز الجديد في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والاستعداد لمواجهة مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، والمقرر لها يوم الأحد على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات ربع نهائي الكونفدرالية، وأكد باتشيكو على اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز في القاهرة بنتيجة مميزة حتى تكون مواجهة العودة في جنوب أفريقيا "سهلة" ويحسم الفريق السماوى التأهل مبكرًا.

من جانبه أكد محمود فتح الله مدرب الفريق، إن بيراميدز أغلق صفحة الدورى بعد مواجهة صعبة أمام فريق الداخلية، وبدأ الاستعداد بقوة مارومو جالانتس في مباراتى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، مشيرًا إلى إن بيراميدز هدفه واضح وهو تحقيق الانتصار وحصد اللقب الغالي.