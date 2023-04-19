شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية عبد المنعم ومتولى الأقرب لقيادة دفاع الأهلى أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عبد المنعم ومحمود متولي لاعبا الأهلي من حجز مكانهما في تشكيل فريقهما الأساسي لمباراته ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا،.

وعاد محمود متولي للمشاركة مع الأهلي في المباراتين الأخيرتين ضد فاركو وسموحة وظهر بمستوى جيد، فيما يلعب محمد عبد المنعم بشكل أساسي، بخلاف أنه تم إراحته في مباراة فاركو بينما عاد للمشاركة الأساسية في مباراة الرجاء المغربي.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد لمباراة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم على استاد القاهرة الدولي.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات متنوعة على هامش المران، وقاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا لحراس الفريق، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.

وكان الفريق قد تغلب على سموحة بهدفين دون مقابل مساء الإثنين الماضي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.