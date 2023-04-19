شكرا لقرائتكم خبر عن أبوعبلة يتابع برنامج تأهيل أكرم وكريم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج التأهيلي الخاص بالثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد والمحدد من قبل الطبيب الذي كان يشرف على تأهيلهما في قطر واللذين سيسيران عليه خلال الفترة المقبلة، بعد العودة إلى القاهرة عقب انتهاء فترة التأهيل الأولى وبدء مرحلة جديدة من التأهيل للتعافي من جراحة الصليبي التي خضع لها الثنائي منذ فترة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبي الفريق يخوضان مرحلة جديدة من برنامج التأهيل بالنادي بعد عودتهما من قطر خلال الساعات الماضية.

وأوضح أنه اطلع على التقارير الخاصة بالفترة التي قضاها اللاعبان في قطر للتأهيل، عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها كل منهما في وقت سابق.

وواصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد تغلب على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.